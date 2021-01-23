Участие несовершеннолетних в несогласованных митингах было нужно организаторам, чтобы выставить живой щит перед правоохранителями. Об этом в беседе с Дни.ру заявил политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Участие несовершеннолетних в несогласованных митингах было нужно организаторам, чтобы выставить живой щит перед правоохранителями. Об этом в беседе с "Дни.ру" заявил политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.Эксперт напомнил, что в социальных сетях детей активно призывали к участию в незаконных акциях. "Это было нужно организаторам, чтобы выставить живой щит, чтобы с кем-то из детей что-то случилось. Организаторам нужны жертвы", – считает аналитик.Гусев напомнил, что по такой схеме проходили все так называемые цветные революции в странах бывшего СССР. Всегда на одном из этапов появлялась жертва, сказал эксперт.Еще одной причиной "вербовки" несовершеннолетних на незаконные акции политолог видит отсутствие широкой поддержки организаторов среди взрослых людей."Это подло, и за это надо наказывать. Необходимо ужесточать ответственность за вовлечение детей в такие мероприятия", – убежден Гусев.Ранее в беседе с "Дни.ру" руководитель исполнительного комитета общероссийского движения "Корпус" "За чистые выборы" Алена Булгакова поведение организаторов незаконных акций с действиями фашистов в годы Великой Отечественной войны. Общественник напомнила, что на протяжении нескольких дней в социальных сетях несовершеннолетних активно призывали к участию в митингах.При этом эксперты малочисленность несогласованных акций. Масштабной картинки организаторам добиться не удалось, констатировали аналитики.