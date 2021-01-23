Указ о награждении капитана полиции Дениса Воронина подписал президент Владимир Путин.

Указ о награждении капитана полиции Дениса Воронина подписал президент Владимир Путин. Награду вручил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.В июне 2019 года Денис Воронин вместе с коллегами эвакуировал 80 человек из многоквартирного дома в Коврове. Напомним, .Денис Воронин узнал, что в одной из квартир находится мужчина, неспособный передвигаться самостоятельно. Полицейский на руках вынес пострадавшего из задымленного помещения.За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями «За смелость во имя спасение» были награждены сотрудники патрульно-постовой службы Коврова Дмитрий Ермилов, Роман Киселев, Максим Петряков, Владислав Плоцидым.