Руководство и коллегия ГУ МВД России по г. Москве поздравляют личный состав органов внутренних дел, работников и ветеранов с Днем образования московской полиции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

299 лет назад, 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года московская полиция начала отсчет своей правоохранительной деятельности. Во времена самых важных переломных моментов в истории нашей страны стражи правопорядка эффективно боролись с преступностью. Поколения сотрудников московской полиции, совершенствуя навыки работы и преумножая лучшие традиции службы в органах внутренних дел, вносят значимый вклад в развитие и укрепление правоохранительной деятельности.Сегодня сотрудники московской полиции самоотверженно стоят на защите прав и свобод москвичей и гостей столицы. Ежедневно, порой рискуя жизнью и здоровьем, на самом высоком профессиональном уровне обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность в городе. Формирование в обществе положительного имиджа сотрудника полиции и престижа службы в органах внутренних дел столицы – результат ваших усилий, личного вклада каждого из вас. Жива память о наших товарищах, отдавших свою жизнь в борьбе с преступностью. Проявив свои самые лучшие личностные и профессиональные качества, они с честью выполнили свой гражданский и служебный долг. Их героические поступки вписаны в историю московской полиции, а имена навечно занесены на Доску памяти ГУ МВД России по г. Москве. Особые слова признательности в этот праздничный день ветеранам органов внутренних дел города Москвы. Ваш опыт и знания – бесценны. Благодарю вас за преданность выбранной профессии.Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем образования московской полиции! Желаю благополучия, крепкого здоровья, счастья, выдержки в благородном деле служения Родине и успехов во всех начинаниях, а также всего самого наилучшего вам и вашим близким!Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов