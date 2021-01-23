Почерк человека - почерк эпох. Какие тайны может раскрыть ручное письмо?

Сегодня мир отмечает День ручного письма. Какие тайны хранит почерк человека? И какие любопытные экспонаты и интересные факты связаны с ним?Эмодзи образца 15-го столетия. В этой рукописной книге неизвестный переписчик оставил свой "след". В древнерусское слово "око" добавил глаза - точки. По словам Светланы Мельниковой, гендиректора музея-заповедника, почерк - отличие не только конкретного человека, но и эпохи. Чтобы "начертать"( отсюда и начерк, почерк) всего несколько страниц, у писца мог уйти целый день.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Это Евангелие 15-го века. Рукописное. И оно написано почерком, который специалисты называют уставом. У него очень чёткое, графическое, архитектурное выражение, читать его совсем непросто. Для этого нужен навык".Строгий устав постепенно уходил. И, к примеру, уже в веке 17-ом как в книге из Успенской церкви Суздаля, на страницах царствует полуустав. Который многим позже сменится скорописью. Почерк времени можно изучать по уникальным письменным источникам. Среди них знаковые. Как переписанная история "Богоспасаемого града Суждали" Анания Фёдорова, ключаря Рождественского собора. А вот "начерки" пушкинской эпохи стали отражением увлечения Францией. Оно в моде, в беседах, в альбомах. Вот так красивым, иногда витиеватым почерком, скорописью, заполнял свой альбом житель Владимира Николай Петровский. На страницах личного дневника - рисунки и стихи.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Это пушкинские строки. Ночной зефир струит эфир. О чём это говорит? Что человек в эту тетрадь собирал всё, что его волновало".Тема почерка филологу и психологу Наталии Фельдман интересна давно. Интерпретации различны. Говорят, наклон вправо характерен для экстравертов, сильный нажим выдаст решительного и настойчивого. Астеник, напротив, "давить" на ручку не будет. По словам Натальи, то, что все гении писали набело - миф. Достаточно вспомнить рукописи Александра Пушкина или записи Льва Толстого. Кстати, говорит филолог, неразборчивый почёрк человека - вовсе не доказательство "хаотичного мышления".Наталия Фельдман, филолог, психолог, преподаватель, исследователь: "Мы же не можем сказать, что Лев Толстой был бессистемным.Ни в коем случае. При этом писал он настолько неразборчиво, что сам себя не понимал. И его жена Софья Андреевна, наверное, переписывала "Войну и мир" раз 5. Не меньше".А вот профессиональные почерковеды правоохранительной системы графологию не признают. Основа работы экспертов- научные знания. Сергей Покровский исследует почерк четверть века. Почерковедение - востребованное направление наряду с трассологией и дактилоскопией. По словам Сергея Покровского, подпись человек формирует в течение всей жизни. И даже у близнецов она не будет идентичной. Почерковеды в погонах выводят на чистую воду преступников. Как пример, и раскрытие крупных мошенничеств.Сергей Покровский, главный эксперт первого отдела экспертно-криминалистического центра УМВД России по Владимирской области: "Была очень квалифицированная подделка от имени лица, от имени которого были представлены эти документы. При этом эксперты-почерковеды смогли доказать неподлинность подписи, это был уже первый серьёзный шаг к тому, чтобы посчитать все сделки по данному документу ничтожными".Современные люди пишут всё реже. Клавиатура давно заменила ручки и блокноты. Почерк меняется. И в тетрадях давно нет каллиграфии. Но ручное письмо по-прежнему-особый штрих. Всё-таки во всём так важно иметь свой почерк.Мария Платанюк, Александр Голубев "Вести-Владимир".