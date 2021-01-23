Начнем субботнее утро весело и спортивно.

Начнем субботнее утро весело и спортивно. Зарядить вас хорошим настроением готова наша "Вестийная" разминка. Слово Марии Платанюк и чемпиону Европы и России, звезде биатлона Алексею Слепову.