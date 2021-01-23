Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти стартует сегодня в 15.00.

Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти стартует сегодня в 15.00. Прямую трансляцию проведет .Этап открывается скиатлоном на 30 км (15 классика + 15 конёк).В составе российской сборной под вторым номером 24-летний уроженец Мурома Иван Якимушкин. Кроме него, Россию представляют Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Артём Мальцев.Иван Якимушкин родился в 1996 году в Муроме. Здесь же и начал свою спортивную карьеру. Трехкратный чемпион зимней Универсиады-2019. Двухкратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров.Фото: