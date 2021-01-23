При этом большинство собравшихся 23 января на Октябрьской площади - пришли туда ради любопытства.

В Костроме незаконная акция, о которой сообщалось ранее, собрала не более 270 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Костромской области.При этом большинство собравшихся 23 января на Октябрьской площади - пришли туда ради любопытства. Активисты кучковались и выкрикивали лозунги, которые не находили отклика у большинства. Участники митинга сами удивлялись тому, что на широко анонсированное мероприятие пришло мало людей.«Присутствовали и несовершеннолетние, которых накануне завлекали через соцсети», - уточнили в обладминистрации.На видео, которые появляются в интернете, школьники сами говорят, что пришли на митинг «по приколу».Для безопасности подростков и предотвращения конфликтных ситуаций на мероприятии присутствовали уполномоченный по правам ребёнка в Костромской области Татьяна Быстрякова, представители Совета отцов и комиссий по делам несовершеннолетних.«Взрослые активисты устроили шествие, нарушая при этом правила дорожного движения и подвергая опасности других людей. Надо сказать, что представители правоохранительных органов вели себя предельно корректно: вежливо просили разойтись, предупреждали об ответственности», - пояснили в администрации Костромской области.Отмечается, что возникали ситуации, когда не реагировать полицейские уже не могли.«Собравшиеся не желали освободить проезд к зданию администрации в центре города. не отвечали на просьбы, не воспринимали сигналы клаксонов машин. Нескольких человек, всё-таки, пришлось задержать», - добавили в пресс-службе обладминистрации.Активного противостояния и грубого физического воздействия, со слов очевидцев, при задержаниях не было.