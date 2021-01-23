Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что на акциях протеста по всей стране задержали 300 несовершеннолетних. Она также отметила, что из них около 70 в Москве и 30 в Санкт-Петербурге.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что на акциях протеста по всей стране задержали 300 несовершеннолетних. Она также отметила, что из них около 70 в Москве и 30 в Санкт-Петербурге.Ранее ряд общественников заявили о том, что организаторы митингов в России вовлекают в них детей. Так, руководитель исполнительного комитета общероссийского движения "Корпус" "За чистые выборы" Алена Булгакова считает, что необходимо ужесточать наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.Поведение организаторов незаконных акций общественник сравнила с действиями фашистов, которые прикрывались женщинами и детьми.В пример Булгакова привела незаконные акции в Приморском крае, где оппозиционеры прятались за детьми и пытались провоцировать полицию. "Поскольку понимали, что правоохранители не будут трогать детей, а если будут, то получится "красивая картинка", – констатировала общественник.