В кассах дальнего следования компания «РЖД» установит систему автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов.

Кассы оборудуют комплексами на основе искусственного интеллекта. Это отечественная разработка компании RuDevices. Подобные комплексы позволят значительно сократить время и минимизировать ошибки при оформлении билетов.Устройство способно распознать данные не только российского, но и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира. Кассиру достаточно будет приложить документ к сканеру, данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Все это займет не больше 5 секунд.Всего компания «РЖД» получила 835 таких аппаратных комплексов.