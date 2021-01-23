Дикая природа, речка, мороз и баня. В необычный субботний поход сегодня взяли нашу съемочную группу. А мы приглашаем вас.

Дикая природа, речка, мороз и баня. В необычный субботний поход сегодня взяли нашу съемочную группу. А мы приглашаем вас.Семье Циплевых не страшны двадцатиградусные морозы! Каждые выходные они отдыхают на берегу реки Судогда в мобильной бане. Такой экстремальный отдых они практикуют уже больше года. И не жалеют, ведь мобильную баню можно натопить не хуже стационарной, рассказывает глава семьи Виталий Циплев. А собрать можно всего за пару минут. Устанавливается такая баня, как обычная палатка, и визуально отличается от нее только наличием вот такого дымохода. Для сохранения тепла, палатку укутывают вторым слоем. А в качестве пола подойдут коврики для йоги и плёнка.Виталий Циплев: "Мы очень давно ходим в походы на байдарках по рекам. И до этого практиковали бани: куча камней, полиэтилен,- все походники знают об этом. Года полтора назад задумался о том, что надо что-то менять, не тратить столько времени. Собрались ехать в Карелию на неделю с детьми и хотелось большего комфорта. После поисков в интернете долго думал. Вариант не дешевый, но пришел именно к этому варианту, ни капли не жалею".Внутри передвижной бани тамбур и мини-сауна. Для отопления - специальная печка с парогенератором. Дрова Виталий выбирает дубовые. Сгорая, они превращаются в угли и ещё долго отдают тепло. Виталий всегда подготавливает как можно больше дров и рубит их практически на щепки. При сгорании древесина дуба источает лесной аромат и наполняет палатку теплом. Уже через 30 минут можно смело париться. Вместе с папой в такие "горячие" походы ходят дочери Виталия Анастасия и Кристина.Анастасия Циплева: "Сначала я вообще не переносила баню. Сейчас мне очень нравится, потому что это непередаваемые ощущения. Нужно это попробовать самой".Натопить такую баню можно до любой температуры. Сам Виталий любит пожарче, а для жены и детей устраивает хамам.Юлия Шувалова, корреспондент: "Если честно, я до самого конца не верила, что такое возможно около речки в лесу. Поставить палатку, натопить баньку, и здесь будет так градусов 70".Обязательный атрибут в бане, даже в мобильной, - дубовый веник. Он подобен опахалу и быстро нагнетает пар. А после двух сессий в палатке можно смело искупаться в ледяной речке. Как говорит Виталий, такой экстремальный вид отдыха они выбрали, когда началась пандемия, чтобы укрепить здоровье. И не зря, за прошедший год в семье Циплевых никто ни разу не заболел.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"