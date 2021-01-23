В связи с аномально теплой погодой во «Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности.

В связи с аномально теплой погодой во «Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности.К ликвидации аварий могут быть привлечены 85 бригад из 310 человек и 133 единицы техники. В распоряжении «Владимирэнерго» находится 243 резервных источника электричества мощностью 3,5 МВт. В случае необходимости они будут задействованы для подачи электроэнергии.В пресс-службе напоминают, сообщить об отключениях света и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра8-800-220-0-220.Синоптики прогнозируют, уверенный плюс сохранится и завтра, а вместе с ним и риск неблагоприятных погодных явлений.