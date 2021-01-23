Почтовое отправление времен Великой Отечественной войны с владимирским адресом купил сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Открытку в начале 40-х отправила Татьяна Гиляревская. Она и ее муж Глеб - родственники известного владимирского краеведа Бориса Гиляревского. В открытке сообщалась новость о гибели Глеба. В 1942 году он ушёл на фронт, последнее письмо пришло 27 декабря. В январе 1943 года родным сообщили, что Глеб Гиляревский пропал без вести. Ему было 37 лет.По словам генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой, Глеб Гиляревский был довольно образован. Он окончил гимназию и духовную семинарию. Писал книги под псевдонимом Давид Гиляревский. Но литератором не стал: был милиционером, геодезистом, работал на Первоуральском заводе. Заводской пропуск родственника передал владимирским музейщикам краевед Борис Гиляревский.Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника