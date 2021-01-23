Около полуночи 22 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в г. Владимир ул. Чайковского. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС,

Около полуночи 22 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в г. Владимир ул. Чайковского. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств, после этого один автомобиль загорелся. В результате происшествия 1 человек пострадал. Пожарные оперативно прибыли и ликвидировали