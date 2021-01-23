Авария произошла на улице Чайковского. Есть пострадавший.

Сообщение о ДТП на ул. Чайковского у д. 12 в областном центре поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области накануне в пятницу в 23-40. На место выехали подразделения МЧС, скорая помощь, ГИБДД. В результате ДТП столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. Есть пострадавший. Пожарные ликвидировали загорание моторного отсека на площади 0,5 кв. м. К ликвидации последствий ДТП привлекались 6 человек и 2 единицы техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области