Ещё один штраф получила строительная фирма

Специалисты администрации Владимира продолжают проводить проверки содержания многоквартирных домов, офисов и других зданий в городе.Как уточняет пресс-служба мэрии, по результатам мониторинга возбуждены дела, составлены протоколы.«Административная комиссия вынесла шесть постановлений о назначении штрафа в отношении юридических лиц. Пять – управляющим компаниям, одно – строительной фирме», - пояснили в горадминистрации.Напомним, что за нарушение Правил благоустройства должностные лица рискуют заплатить от 3 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции составляют от 10 до 50 тысяч рублей.«Рецедивистам» грозят более крупные суммы. Для должностных лиц штрафы в этом случае составят от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.