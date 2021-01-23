Соответствующий указ подписал губернатор 33 региона.

Цифровые финансовые активы, права и цифровая валюта подлежат указанию в сведениях о доходах государственных служащих Владимирской области, их супругов и несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Новая форма справки о доходах вступает в силу с 1 июля. В декларационную кампанию этого года сведения о цифровых финансовых активах предоставлять не требуется.При этом, если до 31 июня гражданин поступит на госслужбу, он вместе со справкой о доходах обязан предоставить и уведомление о цифровых финансовых активах.Фото: сайт pixabay.com