С 18 января возросла численность школьников, заразившихся ковидом.

Во Владимирской области в системе образования на больничном по коронавирусу находятся 118 учителей. Об этом во время коронавирусного брифинга рассказала заместитель директора департамента образования Елена Запруднова.При этом численность заразившихся школьников с 18 января возросла. Это привело к закрытию отдельных классов в пяти школах Гусь-Хрустального, по одной – в Муроме, Киржачском и Меленковском районах.«Схожая ситуация и в дошкольном образовании: закрыто по одной группе в шести детских садах. Три в Гусь-Хрустальном и по одной – в Меленковском, Муромском и Суздальском районах», - уточнили в обладминистрации.Отмечается, что в школах соблюдаются все требования Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19.«Cписки работников, желающих пройти вакцинацию, переданы в медучреждения», - резюмировали в пресс-службе Белого дома.