В проверенных образцах содержание меди и цинка не соответствовало установленным нормативам. В результате нарушитель оштрафован на 3000 рублей.

Владимирский Россельхознадзор проверит материалы проверки кольчугинской полиции о нарушении требований земельного законодательства.На территории сельхозназначения возле деревни Сукманиха установлен факт несанкционированного складирования промышленных отходов. На площади 1065,3 квадратных метров примята сухая трава и обнаружены следы вещества серо-зелёного цвета. Для проведения исследований специалисты взяли шесть проб почвы.В проверенных образцах содержание меди и цинка не соответствовало установленным нормативам.В результате нарушитель оштрафован на 3000 рублей.