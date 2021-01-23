Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 156 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 286 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых
<a href="https://33live.ru/novosti/23-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-eshhyo-156-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено ещё 156 случая заболевания коронавирусом</a> - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 156 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 286 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых
[url=https://33live.ru/novosti/23-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-eshhyo-156-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявлено ещё 156 случая заболевания коронавирусом[/url] - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 156 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 286 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых