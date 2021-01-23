Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 156 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 286 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 156 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 286 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых пациента за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (16 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (15 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: