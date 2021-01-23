Свободно – 556 мест.

По информации департамента здравоохранения, на 23 января в медицинских учреждениях Владимирской области развёрнуто 1845 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Из них занято 1289, то есть 70 %. Свободно – 556 мест.За период наблюдения 19577 пациентов с диагнозом Covid-19 выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 153 человека.Всего в области зарегистрировано 629 летальных исходов.«Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, - пояснили в пресс-службе Белого дома.