Член Общественной палаты России Михаил Аничкин прокомментировал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции 23 января. Он сравнил действия организаторов митингов с операциями фашистских карателей во время Великой Отечественной войны.

Член Общественной палаты России Михаил Аничкин прокомментировал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции 23 января. Он сравнил действия организаторов митингов с операциями фашистских карателей во время Великой Отечественной войны.В российском Уголовном кодексе все виды правонарушений и преступлений имеют две причины: умысел и неосторожность, напомнил член ОП."В данной ситуации мы имеем реализацию умысла организаторов мероприятий по дестабилизации общественного порядка. Тем более в период, когда приняты карантинные меры по всей стране и любые массовые мероприятия у нас незаконны, о чем предупредило на прошлой неделе Министерство внутренних дел", – приводит слова Аничкина сайт Общественной палаты.По его словам, если люди сознательно совершают такие правонарушения, то ими движут корыстные интересы. Провокации с участием несовершеннолетних – следствие умысла со стороны организаторов незаконных акций, подчеркнул общественник.Поведение организаторов сложно объяснить с точки зрения морали и нравственности, отметил Аничкин. Он напомнил, что манипулирование детьми карается по закону во всех странах.Общественник сравнил тех, кто вовлекает несовершеннолетних в незаконные акции, с фашистскими карателями, которые гнали женщин и детей на минные поля. По его словам, инициаторы таких мероприятий хотят использовать несовершеннолетних как живой щит."Несмотря на всю критику в адрес правоохранительных органов, сотрудники достойно выходят из ситуации и, насколько возможно, профессионально локализуют те или иные действия самых ярых подстрекателей", – подытожил Аничкин.Напомним, что за несколько дней до митингов в социальных сетях начали распространяться призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных мероприятиях. Общественники зафиксировали множество подобных сообщений в TikTok и других популярных платформах.