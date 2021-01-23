Владимирский отряд ЛизаАлерт призывает всех обращать внимание на одиноких людей в вечернее и ночное время.

Житель Владимира по имени Павел (фамилию не называют) холодным вечером помог легко одетому пожилому мужчине избежать обморожения и, возможно, спас ему жизнь.Об этом рассказывает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области на своей странице в социальной сети. История случилась вечером 18 января, когда температура понижалась до 25 градусов мороза. Возвращаясь с работы, Павел заметил мужчину в летней обуви и лёгкой дублёнке. Тот не вполне понимал, что происходит, не мог сказать, как его зовут и где он живёт. Через несколько часов могли наступить серьёзные последствия...Тогда Павел решил забрать пожилого человека домой и обратился за помощью в "ЛизаАлерт". В отряде действовали по своим алгоритмам: вызвали скорую помощь, а полиция помогла установить личность Валерия Васильевича - так, оказывается, звали пожилого мужчину."Мы просим вас всегда обращать внимание на одиноко идущих или сидящих людей в вечернее или ночное время - возможно, им действительно уже сейчас нужна Ваша помощь. Если Вы, встретив такого человека, не знаете, как поступить - просто позвоните по номеру 112 и на горячую линию ЛизаАлерт 8 800 700 54 52. Мы подскажем, что делать дальше", - призывают добровольцы жителей Владимирской области.