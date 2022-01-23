36 книг за 22 года литературной деятельности. И каких! Вспомним о гении короткого рассказа - Сергее...

36 книг за 22 года литературной деятельности. И каких! Вспомним о гении короткого рассказа - Сергее Константиновиче Никитине, имя которого сегодня мало известно читающей публике. И принадлежал он к тем писателям, которые навсегда остались верны своей малой родине."Возвращение" Сергея Никитина. 70 лет назад наш земляк стремительно ворвался в большую литературу, вместе с первым сборником рассказов. Деревенская проза Никитина, та, что продолжала традиции Чехова и Бунина, покорила и очаровала читателей. В том числе мэтров - Пришвина и Паустовского.. "Владимирский национальный гений"- так о Сергее Никитине говорил Владимир Краковский.Владимир Краковский прозаик, член Союза писателей СССР: «Интонационный поворот внутри фразы, такой , что не объяснишь и не сделаешь, как бы ты не захотел этого , нужно иметь дар...в сразу понял, что это рассказ мощного таланта».1952-ой... Никитину - 26. Позади учеба на дипломата в московском институте международных отношений и литературный институт имени Горького. Работает не в родном Коврове, а во Владимире, в областной молодежной газете "Сталинская смена" - в будущем "Комсомольская искра". Регулярно публикуется в центральных журналах. Тогда и произойдет его судьбоносная встреча с широко известным писателем Эммануилом Казакевичем, который в то время жил в деревне Глубоково Вязниковского района. Под его редактурой и появится первый никитинский сборник, рассказывает Ирина Мишина. Он хранится в фондах областной библиотеки .Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки: «Книжечка сама по себе почти карманного формата. Что интересно, почти такого же формата и единственное прижизненное издание Алексея Фатьянова. И тоже было издано во владимирском книжном издательстве».Дружили Алексей Фатьянов и Сергей Никитин по-настоящему, поддерживали друг друга во всём, хотя многие этой дружбы не понимали . В честь лучшего друга Никитин назовет своего сына.Клара Михайловна Никитина, вдова С.К. Никитина: «Он очень любил Сережу, он верил в Сережин талант. Понимал, что Серёжа очень умный человек. Он был очень развитый человек. Читавший всё. И Алексей Иванович тоже. такой же искренний в творчестве своём. Они могли поверять друг другу самое сокровенное. Сергей был очень неразговорчивый . Но с Алексеем Ивановичем он мог говорить , о чем угодно».В 1956-ом на литературном конкурсе, посвященном Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, рассказ Никитина "В бессонную ночь" был удостоен золотой медали. Рассматривая её, Фатьянов возмутился: "Сережа , тебя надули, здесь цифра 3". Друзья даже ездили разбираться ночью на дачу к одному из членов конкурсной комиссии. Оказалось, это не цифра, а буква "З" , означавшая золото. Лучшего друга Никитин переживет на 14 лет. Это он восстановит по обрывочным строфам "Хлеб". Поэму, которая пропала в день смерти Фатьянова. А как впечатлял победный рассказ самого Никитина, долго вспоминал и Владимир Краковский.Владимир Краковский прозаик, член Союза писателей СССР: «Для меня это имя было пустым звуком Сергей Никитин. Не слышал такого. Этот рассказ на меня....Я всё его хочу перечитать - он меня буквально потряс. Я работал тогда в газете молодежной русско-язычной в Латвии . Я пришел в редакцию я полдня не работал. Ходил из кабинета в кабинет и всем рассказывал этот рассказ».Ирина Мишина показывает еще одно ценное издание. Книгу "Чудесный рожок". А в ней - линогравюры Бориса Французова. Мастер офорта никогда не иллюстрировал книги, но другу не смог отказать. Специально были изготовлены 20 линогравюр, включая графический портрет Никитина. После смерти мастера вдова художника Юлия Николаевна Французова передала оригиналы в фонды библиотеки. В 2016 году благодаря проекту "В год с Сергеем Никитиным" ее фонды пополнили новые раритеты - автографы писателя, которых до этого не было. Это книги из серии журнала «Огонек», адресованные владимирскому писателю-журналисту Владимиру Томсену .Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки: «Володеньке в знак верной и твердой дружбы 13 ноября 1958 года. А вот на другой,минорный характер, - Володеньке посвящаю эту уже неповторимую ясность взгляда...»Неожиданные открытия позволили сделать и потрепанные тетради с заметками Никитина. Их передали родственники писателя.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки: «Известно, что он не любил записывать, то есть он вынашивал долго сюжет рассказа и потом писал набело сразу».Дружил Никитин и с Владимиром Солоухиным. Первоначально "Владимирскими просёлками" они задумывали пройти вместе. Их Солоухин пройдёт с женой. Идея найдёт отражение в другом проекте Никитина, с писателем Сергеем Лариным. Результатом их уже лодочного похода стала книга " Меж лесных берегов".Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки: «Впоследствии по этому маршруту был официально зарегистрирован Всесоюзный туристический маршрут. У него даже есть свой номер и описание по реке Клязьме».Номер маршрута 397. 300 километров по Клязьме. Когда-то судоходной, где путь освещают бакенщики, зажигающие на реках керосиновые фонари. "Счастье - это просто солнце, это просто воздух, это просто жизнь сама по себе" на многострадальной "Голубой Планете" Никитина. Последней работой прозаика станет пьеса по повести "Золотая пчела" для владимирского театра драмы. Это единственный драматургический опыт писателя. Спектакль получит название "Личная жизнь". Макеты декораций не уцелели в пожаре летом 2020-ого. На память остались только старые фото в альбомах по истории театральных сезонов. Никитин сам принимал участие в "шлифовке" мизансцен. Это был 1973-ий. 18 декабря Сергея Константиновича не стало. Ему было всего 47. Но сколько успел сделать этот умный, талантливый и обаятельным человек! Триумфальным возвращением прозы Никитина в наши дни, считают сотрудники библиотеки, могло бы стать полное издание произведений нашего земляка. У одного из лучших мастеров короткого рассказа его не было никогда. Татьяна Воронцова . Илья Хлудов. Вести- Владимир.