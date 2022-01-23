Восстановление теплоснабжения в Муроме - под контролем. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев. «На объекте работает аварийная бригада «Владимиртеплогаза». Работы по ..

Восстановление теплоснабжения в Муроме - под контролем. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.«На объекте работает аварийная бригада «Владимиртеплогаза». Работы по восстановлению подачи тепла велись целый день и продолжатся ночью. Семь из девяти котлов исправны. Коммунальщики устраняют помехи для их запуска. Ведутся работы по подготовке переподключения отрезанных от теплоснабжения домов и зданий к другим котельным. На пути в Муром передвижная котельная ГУ МЧС по Владимирской области. Делается всё необходимое, чтобы завтра тепло вернулось в дома муромлян», - рассказал глава региона.Он добавил, что ежечасно получает информацию с места событий.Напомним, что утром из-за обрушения крыши котельной на улице Московской была прекращена поставка тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания.