Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, на месте обрушения кровли...

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, на месте обрушения кровли котельной в Муроме проводятся аварийно-восстановительные работы, в том числе с привлечением техники МЧС. Прогнозируемое время завершения работ — 24:00.Напомним, в результате обрушения произошло повреждение тепловых котлов, в связи с чем без теплоснабжения остались 34 дома, 2 детских сада и здание районного ОМВД.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области