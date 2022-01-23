Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться угрозой вооруженного конфликта с Россией как предлогом для выполнения Минских договоренностей. Во всяком случае так считает бывший глава Луганской и Закарпатской областей, отставной генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль.

Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться угрозой вооруженного конфликта с Россией как предлогом для выполнения Минских договоренностей. Во всяком случае так считает бывший глава Луганской и Закарпатской областей, отставной генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль.Эксперт заявил, что создание домыслов об опасности войны между нашими странами выгодно украинскому лидеру. "У Зеленского могут заехать шарикиза ролики", – отметил Москаль. По его мнению, глава государства может предложить своему народу выбор между входом российских войск на территорию Украины и соблюдением Минских соглашений.Экс-военнослужащий полагает, что Владимиру Зеленскому, возможно, придется принять это решение, поскольку его со всех сторон "душат" и принуждают к выполнению Минских соглашений. Генерал-лейтенант в отставке добавил, что считает такой вариант развития событий вполне реальным в сложившейся ситуации.Ранее депутат украинского парламента Илья Кива заявил, что противоречивые заявления президента Украины отак называемой агрессии со стороны России вызывают панику у граждан. Ведь мирное население не желает вооруженного конфликта между нашими странами.Напомним, в последние месяцы на Западе . Якобы наши войска сосредоточены возле украинской границы. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что российская армия перемещается только по собственной территории, а значит, это не должно волновать другие государства.