Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал неутешительный прогноз о сроках возможной континентальной войны.

КомандующийВоенно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал неутешительный прогноз о сроках возможной континентальной войны.По мнению эксперта, такой глобальный вооруженный конфликт вероятен в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что речь не идет о ближайших годах."Я считаю, что война будет, возможно... вследующие 10–20 лет", — заявилкомандующий ВМС Германии. Он добавил, что исходя из этого, не надо делать упор на двусторонние партнерства стран, ипризвал организовывать "более тесные союзы".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военные объекты в Брестской области. Политик объяснил, что Белоруссия и Россия вынуждены оборонять свои рубежи, поскольку сегодня возникает в этом необходимость. По его словам, сейчас возле границы с Украиной находится самая дорогостоящая система безопасности.Кроме того, Александр Лукашенко, что наши страны выступают против полномасштабного вооруженного конфликта. И причина не в том, что это по сути плохо, а в памяти о Великой Отечественной войне.Напомним, в феврале в республике пройдут учения Белоруссии и России "Союзная решимость – 2022". Военные отработают свои действия на пяти полигонах и других участках.