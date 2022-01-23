Новый театральный проект «Бенефис» откроет спектакль Владимирского академического областного...

Новый театральный проект «Бенефис» откроет спектакль Владимирского академического областного драматического театра «Скрипка Ротшильда» 15 февраля. В главной роли - народный артист России Николай Горохов. После показа пройдёт творческая встреча актёра со зрителями.Проект реализуют Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ «На Страстном». "Бенефис" призван поддержать мастеров сцены, отдавших своему городу и театру большую часть жизни. В Москве спектакли и творческие встречи со звёздами региональной сцены покажут более 50 театров.ФОТО: Владимирский академический драматический театр