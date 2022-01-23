Коронавирус в России сегодня заражает быстрее благодаря омикрон-штамму. Ученые надеются, что эта волна пандемии – последняя.

Коронавирус в России сегодня заражает быстрее благодаря омикрон-штамму. Ученые надеются, что эта волна пандемии – последняя."Омикрон" не станет последним штаммом коронавирусной инфекции COVID-19. Так считает российский микробиолог Александр Гинбург, который возглавляет разработавший отечественную вакцину "Спутник V" Центр эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи.Гинцбург уверен, что вопреки расхожему мнению ученых омикрон-штамм не только не завершит пандемию ковида, но создаст почву для появления нового, более опасного штамма, который может быть невосприимчив к вакцинам. Специалист пояснил, что вместе с повышенной скоростью распространения у "омикрона" повышаются шансы мутировать в следующую смертоносную версию.Чтобы победить коронавирус в России сегодня Александр Гинцбург по-прежнему призывает активнее прививаться "Спутником V". По словам ученого, для предотвращения появления новых устойчивых штаммов необходимо вакцинировать около 75-80% населения страны.О том, что омикрон-штамм может стать "живой вакциной" от коронавируса, говорил, в частности, – вирусолог РАН Петр Чумаков. В декабре 2021 года Чумаков отмечал, что хотя "омикрон" переносится легче прежних штаммов, он обеспечивает переболевшим иммунитет даже от самых патогенных версий COVID-19. Кроме того, он вытесняет преобладавшие ранее штаммы, которые вызывали более тяжелое течение болезни.