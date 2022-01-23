Стажировку в полиции прошли студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа.

В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» ОМВД России по Суздальскому району посетили студенты первого курса Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа.В актовом зале гостей приветствовал помощник начальника отдела МВД России по Суздальскому району-начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы П.Г. Королев. Он рассказал представителям студенческой молодёжи Суздаля, из каких подразделений состоит ОМВД, какие основные задачи выполняет личный состав, какие госуслуги по линии МВД здесь могут оказать посетителям.Начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Т.А. Ястребова рассказала студентам о том, в какие неприятности может попасть подросток, и как избежать таких ситуаций. Познакомила она ребят и с местной музейной экспозицией, повествующей о славных традициях суздальских стражей порядка, о ветеранах, являющихся гордостью ОМВД, а также вручила гостям памятки по профилактике мошенничества.Старший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД старший капитан полиции А.М. Волков рассказал, чем занимаются сотрудники местной госавтоинспекции, продемонстрировал, чем они экипированы, ответил на вопросы ребят.Запомнилось ребятам знакомство с работой экспертно-криминалистической группы. Гостям рассказали, как можно обнаружить фальшивые купюры, некоторым стажерам показали, как снимаются отпечатки пальцев.Выступил перед ребятами и председатель Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району В.А. Сухов, рассказавший, что силами общественников издаётся «МОЛОДЁЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ», цель которого - информировать школьников и студентов Суздальского района о правовой ответственности за нарушение законодательства, рассказывать о губительных последствиях пагубных привычек, нацеливать молодёжь на законопослушный образ жизни.Конечно же, молодёжь задавала много разнообразных вопросов о работе ОМВД. В конце мероприятия ребята искренне поблагодарили полицейских за тёплый и открытый приём.