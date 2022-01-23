Ковровская городская прокуратура совместно с сотрудниками ОГИБДД, а также представителями...

Ковровская городская прокуратура совместно с сотрудниками ОГИБДД, а также представителями управления городского хозяйства провели проверку улично-дорожной сети вблизи образовательных и социальных учреждений.В ходе рейда выяснилось, что на ряде улиц города Коврова отсутствует стационарное электрическое освещение, искусственные неровности, обустроенные остановочные пункты, тротуары.Данная ситуация увеличивает вероятность возникновения ДТП, не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, в том числе учащихся образовательных учреждений.И поскольку за состояние местных дорог к образовательным учреждениям и соцобъектам отвечает Управление городского хозяйства администрации города Коврова, мировой суд вынес решение привлечь управленцев к административной ответственности в виде штрафа 100 тысяч рублей.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/