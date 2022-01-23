Ковровская городская прокуратура провела проверку состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных и социальных учреждений. О результатах рассказали в пресс-службе ведомства. На ..

Ковровская городская прокуратура провела проверку состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных и социальных учреждений. О результатах рассказали в пресс-службе ведомства.На некоторых улицах города оружейников отсутствует освещение, искусственные неровности, обустроенные остановочные пункты и тротуары.«Ситуация увеличивает вероятность возникновения ДТП, не обеспечивает безопасность жизни и здоровья людей», - рассказали в пресс-службе ведомства.Отвечает за содержание дорог Управление городского хозяйства администрации Коврова. Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.