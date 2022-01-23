За 20 дней января в 84 автоавариях погибли 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального...

За 20 дней января в 84 автоавариях погибли 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Причиной высокой аварийности в том числе является и постоянное изменение погодных условий.В очагах аварийности и потенциально опасных местах в периоды наибольшей вероятности совершения ДТП дополнительно будут нести службу более 50 сотрудников Госавтоинспекции. Для привлечения внимания участников дорожного движения на патрульных автомобилях будут применяться специальные световые сигналы, а также оповещение граждан с помощью сигнально-говорящих установок.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/