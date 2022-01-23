Как тренироваться в мороз? Свою методику предлагает владимирский марафонец Владислав Демьянов. Ее...

Как тренироваться в мороз? Свою методику предлагает владимирский марафонец Владислав Демьянов. Ее можно посмотреть в соцсетях . Только сам спортсмен давно не видел наши снежные заносы , потому что тренируется в солнечной Паттайе и вдохновляется ее белыми пляжами. Давайте узнаем, почему Владимир он сменил на Таиланд?"Забег длиною в жизнь". Жизненный девиз Владислава Демьянова. Цель марафонца - истинное удовольствие от каждой беговой минуты. С этим трудно не согласиться, когда вокруг пальмы, море и вечное солнце. Бег меняет жизнь человека. В случае Владислава в лучшую сторону. Наш земляк нашел себя, и уже ровно 4 года живет и тренируется в Таиланде. Именно здесь смог реализовать себя в полной мере.Владислав Демьянов тренер, марафонец: "Я бегаю достаточно мало. Если спросите профессиональных спортсменов, то они бегают больше 100 км в неделю, я тренируюсь для поддержания формы мне хватает 40-50 км в неделю. 4-5 тренировок около часа".Владимирский спортсмен бегает с 15 лет, объездил пол-России. Начинал с коротких и средних дистанций. Ближе к 30 перешел на многочасовые. Победитель множества марафонов: Карельского и Донского, призёр Космического марафона в Королеве. Общий беговой стаж - 24 года. Дипломированный тренер Владислав закончил Владимирский госуниверситет, сегодня мотивирует спортсменов из разных уголков мира. Написал уже 3 книги о беге и завел свой канал на ютьюбе.Владислав Демьянов тренер, марафонец: "Всячески способствую, чтобы бег развивался не только в России, но и мире".Спортсмен щедро делится опытом, раскрывает марафонские секреты, а главное- вдохновляет оптимизмом и образом жизни. Владислав- веган. Рис, овощи, фрукты- основа рациона. Нет места даже морепродуктам. Силы - от тренировок. Владислав освоил и новую медитативную практику - стояние на гвоздях, которая прекрасно восстанавливает после тренировочного процесса. А заниматься спортом можно и не покидая дома.Владислав Демьянов тренер, марафонец: "Вот здесь я живу. Здесь есть тренажерный зал, сауна, бассейн, Всё необходимое для тренировок. Можно даже бегать вокруг дома".И эта квартира обходится Владиславу примерно в 12 тысяч рублей за месяц на наши деньги. Чем еще отличается жизнь в Тайланде от владимирской? Прежде всего - размеренностью, говорит Владислав.Владислав Демьянов тренер, марафонец: "У тайцев есть слово "собай"- это образ жизни, когда человек не напрягается, живет спокойно, в своё удовольствие , не суетится ....а в России- бежать, бежать, бежать...здесь такого нет!"Многое в Таиланде поменяла пандемия. Были моменты, когда было закрыто всё , запрещалось купаться в море, есть на улице- местные дома практически не готовят , люди привыкли питаться в кафе. После 9 вечера даже не разрешалось выходить на улицу. Как итог- разорились маленькие рестораны, массажные салоны, турагентства, экскурсию можно заказать теперь только онлайн. По- прежнему закрыты границы с соседними государствами. Тайскую визу получить проблематично.Владислав Демьянов тренер, марафонец: " Раньше безвыездная виза обходилась больше 100 тыс руб. Сейчас они отменены. Находимся на птичьих правах. Нам ставят ковидные штампы на 2 месяца. В связи с пандемией мы как бы не имеем возможности уехать из-за ситуации в мире".Непросто и с работой.Владислав Демьянов тренер, марафонец: " Самый большой минус здесь, что люди практически не имеют возможности легально работать. Дело в том , что такие профессии как таксист, повар, продавец, на них могут работать только тайцы. Иностранцам запрещено. Исключение составляют специалисты редких профессий - им тайцы могут пойти навстречу. Рабочая виза - до 170 тысяч в год. Если оформить бизнес в Тайланде, то по закону в нём должны работать как минимум 4 тайца. И еще здесь очень дорогая медицина, но очень продвинутая. И, конечно, все условия, чтобы заниматься любимым бегом".Сами марафонские старты в Таиланде - нечто. Проводятся не для галочки. Это настоящий праздник. Стартуют десятки тысяч человек.Владислав Демьянов тренер, марафонец: "И нереально крутая атмосфера. после каждого старта. Огромное количество столов с блюдами, церемония награждения, живая музыка, зона для спортсменов. Волонтеры подходят - чего хотите? воды? Приносят пить, холодные полотенца. У нас были специальные кресла, чтобы быстрее восстановиться. Отношение, как к элите. Ощущение, что находишься на Олимпийских играх".Бегают все и везде - в парках, возле домов. И это очень мотивирует на здоровый образ жизни, говорит Владислав. Сам он в очередной раз готовится к крупнейшему марафону - старту в Бурирами. Сегодня эта провинция превратилась в мощный международный спортивный центр. Готовятся к стартам и ученики Владислава - у него множество последователей по всему миру. У бега нет границ и возраста. Самый возрастной подопечный нашего земляка- белорус Андрей Богдан. В свои 59 лет он с легкостью преодолевает 3-х часовые марафоны. А в 2023-ем - в 60 плюс готовится стать участником Чемпионата мира в Валенсии. Бег- метафора жизни, уверен Владислав. Главное - двигаться вперёд, не переставая мечтать. Татьяна Воронцова. Вести -Владимир.