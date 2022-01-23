Днём в городе рухнула крыша котельной.

В Муроме прокуратура инициировала проверку обрушения крыши котельной, из-за которого без тепла остались порядка 700 человек, два детских сада и отдел полиции.По предварительным данным, аварийная конструкция рухнула на три котла и вывела их из строя. Пострадавших нет. Специалисты «Владимиртеплогаза» приступили к восстановлению подачи ресурса. Планируется, что работы будут завершены к полуночи. Коммунальщикам помогает спецтехника МЧС. Сейчас без теплоснабжения сидят 34 дома. Развёрнут оперативный штаб.Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле горпрокурора Дмитрия Соколова.