В школе поселка Добрятино, расположенного в Гусь-Хрустальном районе, отсутствует пищеблок. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев на своей странице в соцсети.Действующая ..

В школе поселка Добрятино, расположенного в Гусь-Хрустальном районе, отсутствует пищеблок. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев на своей странице в соцсети.Действующая столовпя расположена в 200 метрах от учреждения. По пути к ней учащимся приходится переходить дорогу.Власти уже разработали проект по возведению пристройки. ПСД проходит госэкспертизу.Глава региона добавил, что если все пойдет по плану, то работы начнутся уже в 2022 году.