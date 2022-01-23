В календаре событий этих выходных значится интересный праздник - День зеленого света. Символ того,...

В календаре событий этих выходных значится интересный праздник - День зеленого света. Символ того, что можно смело идти в том числе и к намеченным целям. Двигаться только вперёд пожелаем и нашим бильярдистам. Кстати, уже 30 января можно поболеть за спортсменов на Чемпионате Владимирской области по бильярдному спорту. А пока узнаем, почему молодежь так любит бильярд ?Бильярд - живые шахматы. Прокачка мозга. По словам Антона Виноградова, раньше и подумать не мог, что достигнет таких высот в этом виде спорта. Он 13 раз выполнил норматив Мастера спорта и дважды Мастера международного класса.Недавно спортсмен вернулся с Первенства России. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Конкуренция была серьезной. Особенно напряженно прошел полуфинал. Антон играл с Ростиславом Гузовым из Ростова-на-Дону.Антон Виноградов, победитель Первенства России по бильярду: «При счете 3:1 до 5 побед, когда я проигрывал, что мне нельзя больше отдавать партии, иначе я проиграю. Воспрял духом или что-то еще. Смог навязать свою игру и победить».С москвичом Евгением Башкатовым Антон встретился в финальном поединке. И уверенно выиграл со счетом 6:2. Став победителем Первенства России в категории до 19 лет.Тренер Антона - Андрей Степаненков, президент Федерации бильярдного спорта Владимирской области. Уверен: победа в бильярде во многом зависит не от техники, она практически у всех спортсменов одинакова. Главное - интуиция и логика. Но и они решают не всё.Андрей Степаненков, президент Федерации бильярдного спорта Владимирской области, главный тренер сборной: «Психологически спортсмены подготовлены по-разному. В этом отношении Антон оказался сильнее психологически, выполнил все задачи тренера. Проанализировал свои ошибки. Не дрогнул в тот момент, когда проигрывал за выход в финал 1:3. И победил со счетам 5:3, причем он проигрывал Чемпиону России и победил».Антону удалось встретиться со многими известными бильярдистами. На этом фото шестилетнего Антона держит на руках Юрий Пащинский, первый заслуженный мастер спорта по русскому бильярду в мире. Судьбоносная встреча. Спустя несколько лет они встретятся за бильярдным столом. Боролись за выход в четверть финала. И тогда победа была за Антоном, они сыграли со счетом 6:4. Антон Виноградов - левша. А значит угол обстрела шире. И это его главное преимущество. Больше возможностей закатить шар в лузу. Но удар не получится, если плохо намелить наклейку кия.-Я могу наглядно сейчас продемонстрировать. Например, я хочу ударить в этот шар. Если я ударю слишком в бок шар, то он не пойдет. Я не попал в шар, а это штраф. Для того,чтобы таких моментов не происходило люди стараются чаще мелить.Раньше Антон проводил за бильярдным столом больше 8 часов в день. Сейчас всего 3 часа. Чемпион учится в 11-ом классе. Впереди - ЕГЭ. Большую часть времени уделяет подготовке к экзаменам. Но скоро вновь вернется в привычный режим. А пока его тренер Андрей Степаненков готовит к соревнованиям новых спортсменов. Интерес к бильярду у молодежи растет с каждым годом. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир".