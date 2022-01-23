По информации регионального департамента ЖКХ, для профилактики нештатных ситуаций с...

По информации регионального департамента ЖКХ, для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10кВ. Кроме того, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 23 января, в регионе расчищено 1,3 гектара.Отмечается, что на утро 23 января перебоев с электроснабжением в регионе не зафиксировано.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.