Во Владимирской области стартовал благотворительный марафон «Живи ярко – делай добро!», программа...

Во Владимирской области стартовал благотворительный марафон «Живи ярко – делай добро!», программа которого включает в себя более 300 мероприятий по всему региону.Первые мероприятия марафона уже начинаются в территориях. В Вязниках организовано «больничное» волонтёрство, сбор и дарение книг. Студенты колледжей выступили с инициативой делать прически и маникюр жителям Владимирского дома ветеранов. В Собинском районе началась акция помощи малоимущим «Визит доброты», а в Селивановском районе – ярмарка «Поделись игрушкой» для поддержки детей в трудной жизненной ситуации. В Кольчугине и Гусь-Хрустальном объявлена акция «Чистый двор» по расчистке снега. В Муроме совместно с Епархией организована адресная помощь семьям с детьми-инвалидами. Жители и волонтёры Тюрмеровского учебного центра сопровождаемого проживания помогают ветеранам Судогодского района убирать снег с придомовых территорий.Первые итоги марафона «Живи ярко – делай добро!» будут подведены 20 февраля.ФОТО: Администрация Владимирской области