Утром в Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. Около 9:20 на 332 километре трассы Р-132 грузовик опрокинулся на машину с людьми, в которой погибла 54-летняя женщина.По предварительным ..

Утром в Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. Около 9:20 на 332 километре трассы Р-132 грузовик опрокинулся на машину с людьми, в которой погибла 54-летняя женщина.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 45-летний водитель Suzuki Grand Vitara при выезде на перекресток не пропустил фургон Volvo.В результате столкновения обе машины оказались в кювете. Женщина 1967 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель внедорожника госпитализирован в больницу. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.