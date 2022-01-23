С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 988 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 января выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 137 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 48 - в Ковровском, 42 - в Кольчугинском, 18 - в Александровском, 21 - в Юрьев-Польском, 29 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Вязниковском, 6 - в Камешковском, 2 - в Гороховецком, по 1 - в Суздальском, Селивановском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 988 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 251 случай во Владимире, 9603 ​- в округе Муром, 9473 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.