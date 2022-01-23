В ноябре прошлого года двое вышли на набережную реки Серой в Александрове. При себе они имели...

В ноябре прошлого года двое вышли на набережную реки Серой в Александрове. При себе они имели средства наглядной агитации, однако администрацию города о своём пикете не уведомили.Организатора пикета признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Однако мужчина был не согласен с приговором и обжаловал его.Как сообщает пресс-служба Владимирского областного суда, постановление по делу оставлено без изменения. Мужчине назначено минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, с учетом фактических обстоятельств дела, данных о его личности.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/