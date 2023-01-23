Владимиро-Суздальский музей-заповедник анонсировал на 26 января долгожданное открытие Дома-музея Столетовых после масштабной реконструкции, начавшейся в ноябре 2019 года. За 3,5 года в

Владимиро-Суздальский музей-заповедник анонсировал на 26 января долгожданное открытие Дома-музея Столетовых после масштабной реконструкции, начавшейся в ноябре 2019 года. За 3,5 года в доме-музее отреставрировали фасады, поменяли кровлю, отопление, окна и двери, а также закупили витринное мультимедиа-оборудование. Экспозиция пополнилась новыми экспонатами, которые прелставляют наследие рода Столетовых и знакомит гостей с его яркими представителями. «Этот музей уникален