Прокуратура оштрафовала владимирскую мэрию за некачественную уборку города от снега. Об этом сообщают в правоохранительном ведомстве. Установлено, что несмотря на истечение нормативного

Прокуратура оштрафовала владимирскую мэрию за некачественную уборку города от снега. Об этом сообщают в правоохранительном ведомстве. Установлено, что несмотря на истечение нормативного срока уборки и приведения в надлежащее состояние улично-дорожной сети города, значительная часть тротуаров во всех районах города, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним имели снежные отложения, покрытые ледяным настом. Кроме