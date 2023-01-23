Свою вину обвиняемый не признал.

Во Владимире передано в суд уголовное дело бывшего гендиректора «Владимиртеплогаза» Александра Королёва о хищении денег. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, фигурант в нарушение нормативных требований распорядился издать и подписал приказы о ежемесячном и ежеквартальном поощрении своей персоны и приближённых. Ущерб оценён на сумму более 1,3 млн рублей.Материалы переданы в Октябрьский районный суд. Свою вину обвиняемый не признал. Ему грозит до десяти лет колонии.