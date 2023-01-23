Бывший гендиректор «Владимиртеплогаза» обвиняется в хищении. Прокуратура Владимира утвердила...

Бывший гендиректор «Владимиртеплогаза» обвиняется в хищении.Прокуратура Владимира утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз». Организация занимается теплоснабжением населения и организаций на территории региона. Уголовное дело о присвоении и растрате вверенных денежных средств с использованием служебного положения будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города Владимира.С 28 февраля 2020 по 30 октября 2020 обвиняемый незаконно выплачивал себе и своим подчиненным ежемесячные и ежеквартальные премии.Таким образом он присвоил и растратил более 1,3 млн. рублей, принадлежащих организации.Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал. За совершение данного преступления ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: freepik.com