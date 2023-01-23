Появление грыж у маленьких детей – распространенное явление.

Появление грыж у маленьких детей – распространенное явление.Однако такое заболевание может быть крайне опасным, если его запустить. О том, какие грыжи встречаются в дошкольном возрасте и как их лечить рассказал Виталий Чертюк, детский хирург, уролог-андролог, заместитель главного врача по хирургии в "СМ-Клиника".Грыжа представляет собой патологическое выпячивание, которое возникает из-за того, что внутренние органы выходят из брюшной полости через не заросшие или образовавшиеся полости. В детском возрасте грыжа – это, как правило, врожденное заболевание. У детей чаще всего встречается три вида грыж: пупочная, паховая и белой линии живота.Пупочная грыжаНаиболее распространенный тип грыж в детском возрасте – пупочная. Она проявляется в виде припухлости в области пупка. Такое заболевание по статистике возникает у каждого пятого новорожденного. У недоношенных детей пупочная грыжа встречается чаще: ей подвержен каждый третий младенец.Причины– не заращение пупочного кольца– слабость брюшной фасции или соединительной ткани– повышенное внутрибрюшное давление при неполном заращении пупочного кольцаВ норме отверстие пупочного кольца у ребенка должно закрыться рубцовой тканью сразу после рождения.– Обычно пупочную грыжу диагностируют на первом месяце жизни младенца, – поясняет Виталий Чертюк, – Своевременное выявление заболевания дает большие шансы на консервативное лечение. В этом случае используются массажи, бандаж и специальные методы заклеивания пупочной области.Ребенка нужно чаще выкладывать на животик, укрепляя таким образом мышцы передней брюшной стенки.Операцию обычно делают в возрасте 4-7 лет, т.к. есть надежда, что мышцы сами укрепятся и грыжа пройдет без вмешательства. При этом, если грыжа не прошла до года, чаще всего без операции не обойтись.Паховая грыжаЭтот вид грыжи встречается примерно у 3% здоровых детей. При этом нарушение в разы чаще бывает у недоношенных младенцев. При паховой грыже часть кишечника или другого органа брюшной полости проваливается через влагалищный отросток. Проявляется болезнь в виде выпячиваний в паху, в области мошонки у мальчиков и в области полых губ – у девочек.Мальчики страдают от паховых грыж чаще. При этом у мальчиков заболевание диагностируют обычно в первый год жизни.– Из-за особенностей строения половых органов у мальчиков нарушение становится заметным раньше, – говорит уролог-андролог, – у девочек заболевание проявляется в возрасте около 3 либо 6-7 лет. Обычно это связано с появлением новых нагрузок в детском саду или школе.Причины– не заращение влагалищного отростка– особенности строения паховой области– наследственность– При этом виде грыжи возможно только оперативное лечение, – уточняет врач "СМ-Клиника", – У нас в клинике данные операции выполняем малотравматическим малоинвазивным лапароскопическим доступом.Грыжа белой линии животаЭто относительно редкое заболевание, которое встречается примерно у 1% дошкольников. Распространенность среди мальчиков и девочек одинаковая. Болезнь чаще проявляется в возрасте 5–7 лет.Выглядит патология как выпячивание по срединной линии живота. Обычно появляется выше пупка.Причины– недоразвитые мышцы, с наличием дефекта в области белой линии живота– недоношенность и недобор веса при рождении– травмыОтклонение диагностируется при пальпации передней брюшной стенки по средней линии. Лечение оперативное и обычно проводится после 6-7 лет.В чем опасность?Главная опасность заболевания заключается в защемлении содержимого грыжевого мешка. При этом возникает резкая боль, тошнота и рвота.– Если пациенту вовремя не оказать помощь, у него может быть некроз ущемленного органа, – предупреждает хирург, – Это очень серьезное нарушение, после которого некротизированную часть органа придется удалить.Чтобы не допустить такого негативного сценария, рекомендуется устранить грыжу с помощью плановой операции.Операция при грыжеКак правило, это простая процедура, которую проводят под общим наркозом. В зависимости от вида грыжи и стадии заболевания может использоваться открытый или лапароскопический метод. Последний вариант малоинвазивный и позволяет не травмировать ткани.Любая из операций длится не больше 15 минут. Ребенка выписывают в тот же день, еще около недели нужно соблюдать домашний режим. Физические нагрузки необходимо ограничить в течение месяца.Чем раньше получается диагностировать грыжу, тем менее травматичным будет лечение.