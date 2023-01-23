На момент возгорания в салоне находились 60 пассажиров. Погибших и пострадавших нет.

Во Владимире утром 23 января дотла На момент возгорания в салоне находились 60 пассажиров. Погибших и пострадавших нет.В 07.50 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в районе дома №39 по улице Мира. На место выехали пожарно-спасательные подразделения: 3 единицы техники и 9 человек. Площадь пламени составила 12 квадратных метров. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно. Дознаватели устанавливают причины происшествия. Машина принадлежит «Владимирпассажиртрансу».Огонь частично уничтожил контактную сеть, движение электротранспорта запущено по альтернативным маршрутам. Изменены схемы движения троллейбусов № 7 и 10.«Приносим извинения за неудобства», - резюмировали в мэрии.