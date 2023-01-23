Бывшей жене Гуфа после случившегося нужна помощь специалиста.

Бывшей жене Гуфа после случившегося нужна помощь специалиста.Героиней второго сезона шоу "Злые языки" на видеохостинге RUTUBE стала Айза Анохина. Впрочем, теперь ее правильно называть Айза-Лилуна Ай.Бывшая супруга рэпера Гуфа пояснила: "На самом деле "Ай" на японском означает "любовь". Лилуна — я так хотела свою дочь назвать, но у меня родился сын. А Айза — это мое настоящее имя: любимая, желанная, подобная луне с арабского".В выпуске Айза-Лилуна подтвердила, что ее подозревали в отношениях с Вячеславом Малафеевым после их совместного участия в шоу "Звезды в Африке". Но она подчеркнула, что они только друзья. "Я верю в дружбу после секса, но не в секс по дружбе. Но ни с Ягудиным, ни с Малафеевым у меня не было секса", — откровенно заявила телеведущая.В финале выпуска Айза рассказала о своем опыте лечения у психолога и психиатра, а также раскрыла свои самые сильные страхи, которые она прорабатывает со специалистом: "Самый главный мой страх касается детей. Потому что я могу загнаться так, что буду думать: "Мой ребенок не берет трубку, значит его схватили восемь кровожадных педофилов", – пояснила мнительная Айза.