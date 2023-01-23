Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.

Юные владимирские биатлонисты возобновят стрелковые тренировки с февраля. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.На прошлой неделе Дмитрий Губерниев внимание всей страны к школе имени Алексея Прокуророва. Из-за проблем с разрешением на оружие ребята лишены возможности проводить стрелковые тренировки, что толкает спортсменов на отъезд из региона.«Вместе с министром спорта Алексеем Сипачем побывал и в самой школе и Ледовом дворце, где обустроили оружейную комнату. Замечания Росгвардии устранены. Стрелковые тренировки возобновятся с февраля. А вот условия в самой школе требуют кардинального изменения. В течение месяца мэрия определится: либо ремонтировать старое помещение, либо искать новое и переселять учреждение. Беру вопрос на контроль», - пояснил парламентарий в своём